غدًا.. إحياء ذكرى ميلاد يوسف شاهين بسينما الهناجر

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير، صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "ذكرى ميلاد يوسف شاهين الأستاذ الذى سعت العالمية لأفلامه".

كلام فالسيما بمركز الحرية بالإسكندرية

كما يقام الصالون في الساعة السابعة مساء الخميس 15 فبراير بمركز الحرية بالإسكندرية.

نبذة عن صالون كلام فالسيما



الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثانى بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية.

أبرز أعمال المخرج يوسف شاهين

يذكر أن يوسف شاهين أخرج 40 فيلمًا خلال مشواره مع الفن على مدار 56 عاما في الفترة من عام 1950ل 2006.

كما قدم يوسف شاهين العديد من الأعمال الخالدة مثل فيلم " المهاجر"، " الاخر "، "المصير"، "إسكندريه ليه"، وأخرهم "هي فوضى".

وحصل يوسف شاهين على جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان عام 1997عن مجمل أعماله، وجائزة الدب الفضي بمهرجان برلين عن فيلمه "إسكندرية ليه" عام 1979، وجائزة الدولة التقديرية عام 1994،وجائزة مهرجان كان عن مجمل أعماله عام 1997.