تفاصيل شخصية ميرنا نور الدين في مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ميرنا نور الدين في مسلسل "الحشاسين" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتظهر بشخصية فتاة تدعى "دنيا" ومتزوجة من الفنان كريم عبدالعزيز الذي يجسد شخصية حسن الصباح خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيكولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

ميرنا نور الدين

نبذة عن الحشاشين

الحشاشين ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة في اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

برومو مسلسل الحشاشين

يشار إلى إنه كان قد طرح الفنان كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر، استعدادًا لعرضه فى الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.