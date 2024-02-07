لهذا السبب.. أحمد سعد يتصدر تريند " جوجل " بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد سعد محرك البحث جوجل السعودية في الساعات الماضية، بعد أن كشف حصوله على منزل جديد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث حصل عليه كهدية من المملكة كونه مطرب مصري.

أحمد سعد يحصل على منزل هدية بالمملكة العربية السعودية

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” عدد من الصور له بداخل منزله، معلقًا: “أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة.. أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي ايوة الناس دي مشروعها عظيم لانهم فهموا قيمه الفن والمواهب في جميع المجالات شكرًا كمصري وشكرًا كفنان”.

أحمد سعد يوجه شكر للسعودية

وأضاف: “السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت.. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح.. بيقولوا (عندنا) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات.. ويكبر الانسان بموهبته كأنه ببلده.. رينا يحفظكم ويقدركم علي اللي جاي”.

موعد حفل أحمد سعد في قطر

يشار إلى أن أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الأحد المقبل 11 فبراير، على المسرح المكشوف بالحي الثقافي “كتارا” بالعاصمة القطرية الدوحة.