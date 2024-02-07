الإعلامية سوزان حسن تكشف عن مواهبها في "االخط العريض".. الجمعة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة واستثنائية، ولأول مرة على شاشة الحياة، تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق.

الإعلامية سوزان حسن تكشف عن أسرار وكواليس في حياتها المهنية

وتكشف سوزان حسن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس في حياتها المهنية والأسرية، كما تكشف أسرار استراحة المذيعات في مبنى ماسبيرو.

أسباب رفضها سوزان حسن للدخول في مجلس النواب

وتتطرق رئيسة التليفزيون الأسبق إلى أسباب رفضها أن تصبح نائبة في مجلس النواب، كما تكشف عن رأيها في مذيعات الترند ومقدمي برامج المرأة والرجل.

كواليس لقاءات سوزان حسن مع نجوم الفن

وتكشف سوزان حسن تفاصيل لقاءاتها التليفزيونية مع نجوم الفن مثل مديحة يسري وعمر الشريف وغيرهم من النجوم

مواهب الإعلامية سوزان حسن

وتتطرق الإعلامية سوزان حسن إلى مواهبها المختلفة والتي تزيح الستار عنها لأول مرة مثل الرقص والغناء ولعب اليوجا وغيرها من المواهب

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء تقديم الاعلامية إيمان أبو طالب.