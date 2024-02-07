فن ومشاهير

الإعلامية سوزان حسن تكشف عن مواهبها في "االخط العريض".. الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة واستثنائية، ولأول مرة على شاشة الحياة، تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق. 

الإعلامية سوزان حسن تكشف عن أسرار وكواليس في حياتها المهنية 

 

وتكشف سوزان حسن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس في حياتها المهنية والأسرية، كما تكشف أسرار استراحة المذيعات في مبنى ماسبيرو.

أسباب رفضها سوزان حسن للدخول في مجلس النواب 

 

وتتطرق رئيسة التليفزيون الأسبق إلى أسباب رفضها أن تصبح نائبة في مجلس النواب، كما تكشف عن رأيها في مذيعات الترند ومقدمي برامج المرأة والرجل.

ce1c4f6bd2.jpg

كواليس لقاءات سوزان حسن مع نجوم الفن

 

وتكشف سوزان حسن تفاصيل لقاءاتها التليفزيونية مع نجوم الفن مثل مديحة يسري وعمر الشريف وغيرهم من النجوم

مواهب الإعلامية سوزان حسن 

 

وتتطرق الإعلامية سوزان حسن إلى مواهبها المختلفة والتي تزيح الستار عنها لأول مرة مثل الرقص والغناء ولعب اليوجا وغيرها من المواهب

مواعيد برنامج بالخط العريض 

 

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء تقديم الاعلامية إيمان أبو طالب.

a327279397.jpg
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا