نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "رحلة 404"، أمس 652 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر بعد فيلم "الحريفة" الذي احتل المركز الأول، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 12 مليونا و879 ألف جنيه.

أحداث فيلم رحلة 404

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي حول إمرأة تدعى غادة وتسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، فتقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتكتشف أن ماضيها القديم يطاردها بقسوة، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

الجدير بالذكر أن فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.

غياب مني زكي عن السباق الرمضاني 2024

ومن ناحية أخري أكدت الفنانة منى زكي غيابها عن موسم دراما رمضان 2024، بعد نجاح مسلسلها "تحت الوصاية" في الموسم الماضي، وقالت لبرنامج "سينماتك" المذاع على قناة "SBC" إنها اعتادت أن تقدم مسلسلًا ثم تستريح الموسم التالي، مؤكدة أنها لا تقدم عملين في موسمين متتاليين.

آخر أعمال مني زكي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مني زكي هو مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في المسلسل كل من، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.