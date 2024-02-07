الفنانة ليلى علوي تستعد لبدء تصوير فيلم المستريحة

الرياض - محمد الاطلسي - تستعد الفنانة ليلى علوي لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "المستريحة"، خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدًا لعرضه العام الجاري، ضمن خطتها للتفرغ لتقديم أفلام سينمائية، وابتعادها عن المشاركة في الأعمال الدرامية وغيابها بإرادتها عن المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان.

التعاون الأول بين ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح وتعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "المستريحة" مع المخرج عمرو صلاح، الذي اجتمع مع مؤلفي العمل: أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وأسامة حسام الدين، قبل أيام قليلة؛ لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب البروفات مع الأبطال المشاركين فيه، الذين سيتم الإعلان عنهم قريبا.

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فيلم "المستريحة" هو التعاون الأول بين الفنانة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها: "قلب أمه"، و"ديدو"، و"زومبي"، وجروب الماميز"، و"ألف حمد الله على السلامة"، و"نصي التاني"، كما ينتظر، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "عاشق"، وهو من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.

يذكر أن ليلى علوي تنافس في موسم أفلام منتصف العام الدراسي ببطولة فيلم "مقسوم" بالمشاركة مع النجمة شيرين رضا، وأعربت ليلى علوي، عن سعادتها بدورها في الفيلم حيث تجسد شخصية "هند"، مؤكدة أنها كانت سعيدة منذ تصوير الفيلم، وأن المخرجة كوثر يونس لديها طاقة كبيرة هائلة وطموح ضخم أحيانًا أكثر من اللازم، وأن الكاتب والمنتج هيثم دبور نجح بشكل كبير في كتابة الشخصية وأحداث الفيلم، لدرجة تصديق كل المشاهد والشخصيات، قائلة: "صعب ماتصدقش كل الشخصيات والأحداث ودائما هتحسوا أن كل شخصية قابلتوها".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "نادر لما بنبسط وأنا باتفرج على شغل ليا وأنا انبسطت، فيلم جميل، ضحكت وعيطت وحلمت وغنيت ورقصت".

وعن أوجه التشابه بين الصديقات في الواقع والفيلم، قالت: "عندي أصدقاء كتير جدًا، الأصدقاء في حياتي هم عائلتي وأقدر الصداقة جدًا"، أما عن قرب شخصية هند منها في الواقع: "بالرغم من أن فيها حتت طاقة بعيدة عني شويتين لكن حنونة وطيبة جدًا والتسامح وكل التفاصيل حبيتها دي حبيتها".

وذكرت أنها قدمت وشعرت في الفيلم بما وصفته بطاقة غريبة ومختلفة، قائلة: "لم أقدمها من ذي قبل بيفكرني بأفلام قدمتها زمان رغم اختلاف الشخصية الخاصة بهند عما سبق"، وواصلت: "مبسوطة أن الأطفال حبوا الفيلم ودي أهم حاجه وبيتكلموا عن الأغانى والفكرة ده لوحده حاجة تسبب السعادة".

وذكرت أنها عملت مع كوثر يونس في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، قائلة: "كنت مطمنة معاها جدًا وهي التجربة الأولى في فيلم روائي طويل، ومن أول يوم حسيت بيها كمخرجة".

أحداث فيلم مقسوم وأشارت ليلى علوي إلى أن أحداث الفيلم تدور حول 3 سيدات لديهن الكثير من المشاكل، ويحدث بينهن اختلاف قائلة: «3 ستات ومشاكلهم وبعد ما كانوا أصدقاء واختفلوا وبيتقابلوا تاني بعد 30 سنة، كل شخصية مختلفة عن الأخرى، لكن في النهاية هم بيحبوا بعض وده أحلى حاجة».

فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، وسارة عبدالرحمن، وسيد رجب ضيف شرف، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.