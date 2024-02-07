انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالفستان الجديد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.
وشاركت ياسمين صبري صور جديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت طويل وأنيق باللون الأحمر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها
إطلالة ياسمين صبري
- أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت ياسمين صبري على مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.
- وشاركت ياسمين صبري في فيلم “ابو نسب” الذي شاركت في بطولته الى جانب الفنان محمد إمام اضافة الى عدد كبير من الفنانين منهم: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، محمد ثروت، وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.