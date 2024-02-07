انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالفستان الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري، بشأن أحدث ظهور لها.

وشاركت ياسمين صبري صور جديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، حيث ظهرت طويل وأنيق باللون الأحمر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها

إطلالة ياسمين صبري