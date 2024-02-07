في عيد الفطر.. هشام ماجد يعلن عن موعد طرح “فاصل من اللحظات اللذيذة”

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان هشام ماجد عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية، بعنوان “فاصل من اللحظات اللذيذة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك هشام ماجد صورة من العمل ظهر فيها برفقة الفنانه هنا الزاهد، وعلق عليها، قائلًأ: “فاصل من اللحظات اللذيذة.. عيد الفطر انشاء الله”.





تفاصيل الفيلم

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيوميفؤاد،والطفل جان رامز.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياةتعيسة،غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغيرحياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.





أحدث أعمال هشام ماجد





وبدأ هشام مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد إكس مراتي، الذي يشاركه بطولته محمد ممدوح، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إخراجمعتز التوني وإنتاج أحمد بدوي، وتواصل الشركة المنتجة للعمل في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به.





فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما ينتظر هشام ماجد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال العام المقبل 2024، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والعمليدور في إطار اجتماعي رومانسي، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد،أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمدالسبكي.





فيلم سوبر زيرو

وتعاقد هشام ماجد منذ فترة على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان سوبر زيرو ويشاركه بطولته أحمد أمين، ومن المقرر تحديد موعد انطلاقالتصوير وإبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، يدور في إطار كوميدي أكشن، وينتمي إلى نوعيةأعمال الفانتازيا التي تتناول حياة الـ Superheores، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة The Planet لـ طارقنصر وشركتي سيرنجي، وFilm Clinic لـ محمد حفظي.