خاص.. نهال نور: "درويلة" يشهد أولى بصماتي في السينما.. وأتمنى العمل مع محمد إمام (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "درويلة" بحضور طاقم العمل، حيث كان أبرز الحاضرين حسني شتا، مسلم، نهال نور، وعدد أخر من النجوم.



وحاور دوت الخليج الفني نهال نور لتخربنا عن تفاصيل مشاركتها في أولى تجاربها السينمائية

وإليكم نص الحوار:



يشهد فيلم درويلة على أول تجاربك السينمائية..فحدثينا عن شخصيتك في الفيلم ؟

بقدم شخصية "مارلين" وهى شخصية حيوية جدًا، وهو دور مختلف وجديد بالنسبة لي، ولذلك تحمست لها كثيرًا.

ما أوجه التشابه بين الشخصية وشخصيتك بالحقيقة ؟

لا يوجد تشابه كبير، لكني في الحقيقة حيوية واعشق كثرة الحركة مثل الشخصية بالفيلم.



كيف كانت كواليس العمل مع عمرو عبد الجليل وآيتن عامر ؟



بصراحة لم تجمعني أي مشاهد مع الفنان عمرو عبد الجليل في الفيلم للأسف، ولكن آيتن عامر من أكثر الشخصيات التي كنت سعيدة بالعمل معها.



ما الدور الذي تودين تقديمه ؟



لم استطيع تقديم كثير في مشواري الفني، فأتمنى تقديم كثير من الشخصيات لأن رصيدي مازال صغير.

بما إنه ا أولى تجارب السينما وأكثر تجاربك دراما..فما الاختلاف من وجهة نظرك ؟



لا يوجد اختلاف كبير بينهم، لكن الدراما مرهقة أكثر لكونها أكثر من حلقة.



من من الممثلين تودين التمثيل معه؟

أود تكرار التجربة مرة أخرى مع محمد عادل إمام.