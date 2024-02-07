"أعراض الغياب".. سبب تصدر أصالة التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طرحت أغنية "أعراض الغياب"، عبر قناتها الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل اغنية "أعراض الغياب"

وتعد اغنية "أعراض الغياب" ضمن ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"، من كلمات محمد عبد الرحمن وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف.

نسبة مشاهدة اغنية "أعراض الغياب"

واقتربت اغنية "أعراض الغياب" علي نصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب "بيومين، وأصبحت تريند على يوتيوب.

اغاني ألبوم "لحقت نفسي"

وتضمن الألبوم 6 أغنيات وهم «لحقت نفسي» من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة» وهي من كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه، الأغنية الثالثة تحمل أسم «نسيت»، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء، الأغنية الرابعة «أعراض غياب»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح» وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والسادسة بعنوان «حديقة تلج» وهي من ألحان محمود عيد، وتوزيع اليكسندر ميسكسان وكلمات سهام الشعشاع.

تفاصيل ألبوم “لحقت نفسي”

تنوعت موضوعات “لحقت نفسي 2” بين موضوعات الفراق وفرحة الانتصار عليه والرومانسية مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وبجانب الجانب السمعي المميز للألبوم، تضمن عناصر مرئية مميزة لكل أغنية على حدة، حيث تم تنفيذ صورة غنائية خاصة لكل موضوع بصور مميزة لأصالة.



آخر أعمال أصالة

وكان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.