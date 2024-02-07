أحمد كامل يحتل المركز السابع في يوتيوب بـ “من سكات”

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد كامل تريند، موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب "، وذلك بعد طرحه أولى أغنياته، فى موسم شتاء 2024 وتحمل عنوان“من سكات” على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية.





وحققت أغنية من سكات نجاحًا كبيرًا عبر تطبيق يوتيوب واقترب من تحقيق نصف ميلون مشاهدة لتحتل المركز السابع ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا وإستماعًا على يوتيوب.





صناع أغنية “من سكات”

و أغنية "من سكات" كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقى، إسلام الأزرق، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتجمحمد جابر.





تقول كلمات أغنية من سكات لـ أحمد كامل

فكرت همشيلك لاقيتني مشيت لأحزاني.. طلع إللي روحك تبقى فيه نصيب واحد تاني..



كان ليه رد الوجع بوجع مع إن أنا مسامح.. وإزاي مشيتي لبكره وأنا سايباني فـي إمبارح..



كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..



غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..



عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش..



أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش..



كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..



غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..



عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش..



أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش..



من يوم ما شوفتك في الغياب ماشيه عني بعيد..



بقى كل يوم بصحاه دليل إني هعيش فـي حزن جديد..



فـ إزاي بتمشي الدنيا عادي وناس لناس بتعيش..



وأنا لسه أول يوم في بعدك عني مابيمشيش..



كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..



غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..



عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش…



أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش..



كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..



غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..



عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش..



أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش..



كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات..



غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات..









آخر أعمال أحمد كامل

وطرح الفنان أحمد كامل مؤخرًا أغنية بعد الكلام وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام.