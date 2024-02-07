بعد تصدره التريند.. تعرف على كلمات أغنية "أعراض الغياب" لـ أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "أعراض الغياب" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحت عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات اغنية "أعراض الغياب" لـ أصالة.

كلمات أغنية "أعراض الغياب"



هو مش قال إنه جاي ؟

قالي إنه ماشفش زيي

قام شايفله ألف زي

خلى قلبي شبه ميت

بس عامل إنه حي

لما سابني ويوم ما غاب

صابني دور الاكتئاب

كل أعراض الغياب

حاسة بيها وبان عليا

واللي فاضل ذكريات

من صورنا في ألبومات

هو يمكن قلبه مات

واستحالة يحس بيا

هو ايه الحظ ده

كنت ليه مستبعدة

إنه أصلا كان كده

ليه ماحستش إنه ماشي

أولى اكون متأكدة

سابني أول لما عاز

دارى كدبه بامتياز

هو ليه مالهوش عزاز

ليه بيتشطر عليا

واللي فاضل ذكريات

من صورنا في ألبومات

هو يمكن قلبه مات

واستحالة يحس بيا



تفاصيل اغنية "أعراض الغياب" لـ أصالة

وتعد اغنية "أعراض الغياب" ضمن ألبوم الفنانة أصالة الجديد "لحقت نفسي"، والاغنية من كلمات محمد عبد الرحمن وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف، واقتربت الاغنية علي نصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب "بيومين، وأصبحت تريند على يوتيوب.

تفاصيل ألبوم "لحقت نفسي"

يضم الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي للفنانة أصالة 6 أغانٍ، وهم «لحقت نفسي» من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة» وهي من كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه، الأغنية الثالثة تحمل أسم «نسيت»، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء، الأغنية الرابعة «أعراض غياب»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح» وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والسادسة بعنوان «حديقة تلج» وهي من ألحان محمود عيد، وتوزيع اليكسندر ميسكسان وكلمات سهام الشعشاع.