بعد تصدرها التريند.. تعرف على نسبة مشاهدات أغنية "أعراض الغياب" لـ أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "أعراض الغياب" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحت عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نسبة مشاهدات اغنية "أعراض الغياب" لـ أصالة..

نسبة مشاهدة اغنية "أعراض الغياب"

واقتربت اغنية "أعراض الغياب" علي نصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب "بيومين، وأصبحت تريند على يوتيوب، وتعد الاغنية ضمن ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"، من كلمات محمد عبد الرحمن وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف.



أحدث أعمال أصالة

وايضا تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.

اغاني ألبوم "لحقت نفسي"

يضم الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي 6 أغانٍ، وهم «لحقت نفسي» من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة» وهي من كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه، الأغنية الثالثة تحمل أسم «نسيت»، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء، الأغنية الرابعة «أعراض غياب»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح» وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والسادسة بعنوان «حديقة تلج» وهي من ألحان محمود عيد، وتوزيع اليكسندر ميسكسان وكلمات سهام الشعشاع.

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.