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الفنان أشرف زكى يحتفل مع ابنته المخرجة مايا بتوقيع كتاب "لماذا أشرف زكى"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان أشرف زكى يحتفل مع ابنته المخرجة مايا بتوقيع كتاب "لماذا أشرف زكى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، واتحاد الفنانين العرب السابق، كتابه "لماذا.. أشرف زكى"، للكاتب الصحفى هانى سامى الصادر عن دار النخبة وذلك وسط حضور كثيف فى آخر يام معرض القاهرة الدولى للكتاب 
 

 

يوثق الكاتب شهادته الموثقة فى كثير من المحطات الهامة فى حياة الفنان أشرف زكى عبر عدة فصول، أبرزها بعنوان  " الرحلة "، والذى يكشف فيه الكاتب عن جوانب خفية لزكى، ابرزها زفاته فى الطفولة وعودته للحياة خلال دقائق، وكذلك كيف كانت رحلة الرجل من المعاناة وان الطريق لم يكن مفروشًا بالورود ويعترف اشرف زكى فى هذا الفصل باصحاب الفضل عليه وابرزهم المخرج الراحل اسماعيل عبد الحافظ الذى كان وأسرته يقدموا كل الدعم له فى بداية حياته،ولم يخجل من ذكر أن المخرج الراحل وزوجته كانا يمداه ببعض قطع الاثاث فى بداية زواجه من الفنانة روجينا.

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أشرف زكي يتحدث عن دور سعد أردش في رحلته

وعلى المستوى الاكاديمى تحدث أشرف زكى عن دور استاذه الراحل سعد أردش فى رحلته وكيف اشرف زكى ان يكون نقيبًا للممثلين حينما رأى هزيمة استاذه أمام حمدى غيث فى المنافسة على منصب النقيب 
 

وفى فصل " طوفان 25 يناير " يقدم الكاتب شهادته حول تعرض الدكتور أشرف زكى للخذلان والنكران بل والغدر ممن جمعهم به " عيش وملح " وفى بيته اثناء بما أسماه أحداث يناير وكيف قدمت ضده بلاغات تخطت الخمسين حصل فيها جميعا على براءة لذمته المالية

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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