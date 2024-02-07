علي الحجار يكشف عن صعوبات مشروع '100 سنة غنا'

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي ل '١٠٠سنة غنا' للفنان علي الحجار بالمستوى الأول للمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وتحت قيادة وزراة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية.

صعوبات مشروع ١٠٠ سنة غنا

كشف الفنان القدير علي الحجار صعوبات مشروع ١٠٠ سنة غنا حيث أجاب على إحدي الأسئلة قائلًا “ ليس لدينا أي صعوبات إلا في التحضير للأعمال من توزيعات ونوتات موسيقية، وعندما نتعرض للتراث القديم سنجد أنه ليس معظم الأعمال القديمة تصلح بإعادة توزيعها.”

علي الحجار

أبرز الحاضرين للمؤتمر

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم على الحجار و المخرج عصام السيد والكاتب الصحفي أيمن الحكيم مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

موعد حفل علي الحجار

من المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة ٨ مساءً يوم الأربعاء ١٤ فبراير على المسرح الكبير، والعرض من إخراج عصام السيد وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو والفنان ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقي العربية أحمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوي حامد والديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم ويضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلي جانب معلومات وتسجيلات في شكل غنائي درامي استعراضي.