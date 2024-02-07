نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر "أعراض الغياب".. مقتطفات من حياة أصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طرحت أغنية "أعراض الغياب"، عبر قناتها الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، الاغنيه ضمن ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"، من كلمات محمد عبد الرحمن وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة أصالة نصري..

حياة الفنانة أصالة نصري

ولدت أصالة نصري 15 مايو 1969 في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة، والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس، تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى، تزوجت ثلاث مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان، وفي الثالث عشر من سبتمبر عام 2021 أعلنت زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن.

مسيرة أصالة نصري الفنية

اكتشفها والدها مصطفى نصري حيث عاشت في مدرسة والدها الغنائية وتتلمذت على يديه ورعاها في ذلك المجال، وقد وجد بها الصوت القوي واكتشف ذلك عندما كان عمرها أربع سنوات، بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات وذلك من خلال تقديم أغاني والدها، وبعدها في قصص عالمية «قصص الشعوب»، وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية بالإضافة إلى أنها شاركت في غناء الأناشيد القومية، توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار، ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عرفت بإتقانها الغناء باللهجة الخليجية منذ أصدرت أول أغنية لها في بداية مشوارها الفني من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اسمع صدى صوتك، وهي تعد من أوائل الفنانات اللاتي غنين باللهجة الخليجية من كلمات الشيخ محمد آل مكتوم، واستطاعت أن تكون لها قاعدة جماهيرية في دول الخليج.

جوائز حصلت عليها اصالة نصري

جائزة أفضل فنانة في دبي، جائزة أوسكار الشرق الأوسط «الفارس الذهبي»، جائزة الغناء العربي الأول لأفضل أغنية باللغة العربية الفصحى في أبوظبي، جائزة مهرجان القاهرة الدولي الثاني للأغنية، جائزة استفتاء دار البيان الذي أجرته مجلة الأسرة والرياضة والشباب وإم بي سي، جائزة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جائزة استفتاء دار البيان الذي أجرته مجلة الأسرة والرياضة والشباب وإم بي سي، جائزة هيئة الإذاعة والتلفزيون، جائزة من إذاعة الإمارات FM، درع شكر وتقدير من المهرجان الغنائي الوطني الأول في بيروت، جائزة الشرق الأوسط، جائزة استفتاء دار البيان الذي أجرته مجلة الأسرة والرياضة والشباب وMBC كأفضل مطربة، جائزة العطاء «العربي الأمريكي ميزوك، ميزوك أرس»، جائزة كأفضل فنانة عربية حسب الأستفتاء الخاص بمجلة «زهرة الخليج»، جائزة أوسكارالجمهور من مجلة السينما والناس، جائزة مهداة من إدارة الشؤون المعنوية، جائزتين مهداتين من عمدة مدينة لاس فيغاس، وحاكم ولاية نيوجيرسي الأميريكيتين، جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية، جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية، جائزة ART كأفضل مطربة عربية، جائزة أفضل مطربة عربية جماهيرية، في جوائز تايكي، مع إجمالي تصويت وصل لثلاث ملايين صوت، الموريكس دور أفضل مطربة عربية، السعودية -جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في مهرجان "Joy awards