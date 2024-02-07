نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "إنسي اللي خان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "إنسى اللي خان" وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي ظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

تفاصيل اغنية انسى اللي خان لـ هاني شاكر

"إنسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع رقمي فيكتوري لينك وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره ومحبيه عالسوشيال ميديا.



مع العلم حاله من النشاط الفني يعيشها أمير الغناء العربي النجم (هاني شاكر) خلال الفتره الحاليه حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائيه مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهم أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و"مروق "وقام بطرحهم علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقيه الكبري داخل مصر وخارجها.