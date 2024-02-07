انت الأن تتابع خبر ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الأربعاء إلى جزيرة السعديات بإمارة أبو ظبي، استعدادا لحفلها المنتظر اقامته مساء السبت المقبل ضمن ليالي السعديات الفنية.



ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح ليالي السعديات، وتفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن يبدأ الحفل عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي .



وستقدم ماجدة الرومي خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أعمالها الغنائية منها "كلمات"، و"اعتزلت الغرام"، و"أسمع قلبي"، وغيرها من الأغنيات.



وكانت فعاليات ليالي السعديات قد انطلقت نهاية شهر يناير(كانون الثاني) الماضي، وشارك بها عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء امثال ماريا كاري، وستينج، واندريا بوتشيلي .