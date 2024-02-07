انت الأن تتابع خبر وفاة الشاعر والفنان مجدي نجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفى صباح الأربعاء، الشاعر والفنان المصري الكبير مجدي نجيب، بعد صراع مرير مع المرض في أحد المستشفيات الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 87 عاماً.



وقدم نجيب خلال مسيرته الفنية، مجموعة حافلة من الأغنيات المصرية المهمة التي تعاون خلالها مع عدد من نجوم الأغنية المصرية والعربية، من بينها: أغنية "كامل الأوصاف" مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، و"قولوا لعين الشمس" مع الفنانة شادية، و"جاني وطلب السماح" مع الفنانة صباح، و"العيون الكواحل" مع الفنانة فايزة أحمد، و"شبابيك" مع الفنان محمد منير، و"ياريتك معايا" مع الفنان هاني شاكر.



ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، الشاعر الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.



واشتُهر الراحل أيضا بموهبته في الفن التشكيلي، وأقام خلال مسيرته عددا كبيرا من المعارض الفنية التي كان آخرها معرض "شبابيك" منتصف العام الماضي.



وقدم خلال مشواره الشعري، مجموعة من الدواوين الشعرية، أبرزها: "صهد الشتا" عام 1964، و"ليالي الزمن المنسي" عام 1974، و"مقاطع من أغنية الرصاص" عام 1976، و"ممكن عام 1996"، و"الوصايا" عام 1997 .