انت الأن تتابع خبر ريهام سعيد تتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد نادر صعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل اعلام مصرية، أن الاعلامية ريهام سعيد تقدمت رسمياً، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الطبيب اللبناني نادر صعب، بعد أن اتهمته باجراء عملية تجميل فاشلة لها، مما نتج عن تشويه وجهها على حد وصفها، منتصف العام الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.



وصف محمود محمد سليمان كبيش، محامي ريهام سعيد، في بلاغه أن موكلته رغبت في إجراء عملية تجميل لتحسين صورة وجهها، بعدما تلاحظ لها من سقوط في الخدين نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت من الطبيب اللبناني نادر صعب اجراء العملية، دون أن يجري أي تدخل جراحي في المناطق من الوجه المحيطة بالعينين، وذكرت له صراحة أنه إذا إستدعى الأمر جراحة تجميلية في هذه المنطقة الحساسة، فإنها ستلجأ إلى جراح عيون متخصص.



وأوضح كبيش بأن ريهام سعيد فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلاً عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى.



وتضمن البلاغ، أن ريهام سعيد منذ عودتها إلى القاهرة، لم يتوقف التواصل بينها وبين الطبيب اللبناني، معبرة له عن عدم إرتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها، والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها، إلا أنه كان دائم المراوغة على حد وصف المحامي .