انت الأن تتابع خبر طه دسوقي يتحدث عن شخصيته في حالة خاصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الفنان المصري طه دسوقي، أنه فخور بتقديم شخصية مصاب بمرض التوحد في مسلسل "حالة خاصة"، وتسليطه الضوء على هذه القضية الحساسة، وتقديمها بشكل مختلف، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، تحدث فيها عن تجربته وردود الفعل التي فاقت توقعاته.



وأضاف دسوقي، إنه سعيد بالتفاعل الإيجابي الذي حققته شخصية "نديم"، وإثارتها اهتمام الجمهور بشكل كبير ومميز.



وأكد دسوقي أن أفضل ما في تجسيد هذه الشخصية هو الجانب الطفولي الذي يتمتع به نديم، حيث يظهر بصراحة شديدة في تعبيراته، مما يعكس براءة الأطفال.



وعن التحديات التي واجهته خلال تحضيره للدور، أشار دسوقي إلى صعوبة تعبير نديم عن مشاعره وأحاسيسه، بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية، مما جعله يواجه صعوبة في التعبير عن مشاعره بشكل صحيح .



ويشارك في بطولة مسلسل "حالة خاصة" أيضاً، غادة عادل، وحسن أبو الروس، وأحمد طارق، ووئام مجدي، ونبيل على ماهر، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.



وتدور أحداث المسلسل، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة كونه من ذوي الحالات الخاصة، ويرغب بالتدريب في مكتب محاماة، فيتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويقوم بحل قضايا ساخنة، ويقع في حب زميلته أثناء تدريبه في مكتب المحاماة .