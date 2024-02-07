انت الأن تتابع خبر منتج مصري يأجج الخلافات بين أنغام وشيرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اعلامية، أن تفاقم حدة الخلافات بين جمهور النجمتين المصريتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، بسبب مرافقة المنتج المصري محمد الشاعر، لأنغام في الفترة الأخيرة.



وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اقامت دعاوي قضائية ضد المنتج محمد الشاعر بسبب قيامه على حد وصفها بسرقة أغنياتها، التي كان مقرر لها أن تطرح عبر منصات شركة روتانا، وسرقة حساباتها الشخصية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل شيرين عبد الوهاب غير قادرة على التحكم في حساباتها منذ أكثر من عام.



واللافت أن المنتج محمد الشاعر، كثر ظهوره خلال الشهور الماضية برفقة الفنانة أنغام، حيث كان معها في حفلها الأخير في "موسم الرياض" الذي أقيم تحت عنوان: "حوار أنغام وتامر عاشور"، وأيضا كان برفقتها أثناء حضورها مباراة نادي النصر السعودي وأنتر ميامي الأميركي.



وهو ما أدى إلى قيام جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، باتهام الفنانة أنغام بأنها من تقف وراء محاربة المنتج محمد الشاعر لفنانتهم، بسبب الصراع بين النجمتين حول الأحق بلقب "صوت مصر"، والذي تراه كلا منهما إنها الأحق به .



وكان الصراع على لقب "صوت مصر"، قد انفجر بين النجمتين المصريتين وجمهورهما، حين نظم "موسم الرياض" حفلاً للفنانة أنغام تحت عنوان "حفل صوت مصر"، لترد على الأمر الفنانة شيرين عبد الوهاب في مقابلة تلفزيونية بكونها الأحق بهذا اللقب، قبل أن تدخل شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، على خط الجدل وتقول بأن والدتها هي الأحق به .