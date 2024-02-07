انت الأن تتابع خبر نادر صعب يرد على ريهام سعيد: سيتم استدعائها للتحقيق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الدكتور اللبناني نادر صعب، على اتهامات الاعلامية المصرية ريهام سعيد له، بتشوييه وجهها، قائلاً: ضميري مرتاح، كوني ألجأ دائماً للقيام بعملياتي التجميلية وفقاً للأصول الطبية.



وكانت الاعلامية المصرية قد تقدمت رسمياً، ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الطبيب اللبناني نادر صعب، بعد أن اتهمته باجراء عملية تجميل فاشلة لها، مما نتج عن تشويه وجهها على حد وصفها، منتصف العام الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.



ونقل موقع "فوشيا" عن صعب القول، انه واجه الكثير من التحديات خلال مسيرته المهنية، الا أنه كان يحاول دوما عدم الاستسلام للظروف الراهنة.



وأضاف:‏ أنا راضٍ جداً على نتائج العملية التي خضعت لها ريهام سعيد، وأنا متصالح مع ذاتي، واتخذت كل الإجراءات القانونية ‏في مصر، وقريباً سيتم استدعائها للتحقيق معها وتبيان الحقيقة.



‏‏وأكد صعب أنه من الأطباء الذين يحرصون على احترام خصوصية المريض، كاشفاً عن توقيعها لإقرار مسبق يسمح له بنشر الفيديوهات التي وثقها بنفسها، ‏وعلق: هي من لا يحق لها نشر الأحاديث الخاصة بيننا عبر تطبيق الوانساب، وهي من طلب ‏تصوير كل مراحل العملية، وهناك أمور موثقة بهذا الأمر.



واتهم صعب ريهام، بأنها تحاول استغلال نجاح العملية التي أجراها لها، للترويج لمستحضر تجميلي، وقال: هذه ليست العملية الأولى التي تقوم بها ريهام سعيد، و‏عندما تتجرأ سيدة بعد أربعة أشهر من إجراء عملية تجميلية، بغسل وجهها مباشرة على الهواء لاستخدام كريم تجميلي يعمل على شد الوجه، ف‏هذا خير دليل على نجاح العملية، لذا هي تستغل هذا الأمر للقيام بأمور تسويقيه للمنتج الذي تروج له.



وأشاد الدكتور نادر صعب بوقوف زوجته الإعلامية أنابيلا هلال إلى جانبه في السراء والضراء، مشيراً الى أنها تحاول دوماً دعم عائلتها الصغيرة من خلال الاهتمام بتربية أولادهما، لتعلق الأخيرة: الحمد لله نحن واثقون بالخطوات التي نقوم بها، ونحن ضميرنا مرتاح .