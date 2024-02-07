انت الأن تتابع خبر ياسمين عبدالعزيز بدموع مزيفة على إنستغرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو قصير على حسابها في منصة "إنستغرام"، ظهرت خلاله بدموع مزيفة، من صنيعة أحد تطبيقات الهواتف الذكية.



يأتي ذلك بعد تصدر النجمة المصرية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، منتصف الشهر الماضي.



وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهور ياسمين، حيث فسره بعضهم برسالة غير مباشرة، تقول إن الحياة مستمرة، وحالة الانفصال عن الفنان أحمد العوضي لا تعني نهاية الحياة.



وكانت النجمة البالغة من العمر (44 عاماً)، قد نشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في منصة "إنستغرام"، أول أمس الإثنين، فيديوهات وصورًا لها من داخل صحن الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.



وظهرت "الدادة دودي" التي تملك ما يزيد عن 18 مليون متابعاً عبر منصة "إنستغرام"، مرتدية عباءة سوداء، وقامت بتغطية شعرها بالحجاب .