فنانو العرب يهنئون المنتخب الأردني

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رياض - احمد صلاح - هنأ نجوم الفن العربي، المنتخب الأردني لكرة القدم، بمناسبة الفوز على منتخب كوريا الجنوبية، وبلوغه نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، وذلك عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق الفنان الأردني عمر العبداللات في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": ألف مبروك لنشامى منتخبنا الوطني، وذلك بالتزامن مع إطلاقه أغنية خاصة للمنتخب بعنوان "رجال النشامى" شاركها أيضا عبر حساباته الرسمية.



فيما نشرت الفنانة نانسي عجرم تهنئة جاء فيها: المنتخب الأردني فرّح قلوبنا كلنا! كل التوفيق بنهائي كأس آسيا.



وقالت الفنانة دانييلا رحمة في منشورها: أداء تاريخي للمنتخب الأردني! ناطرينكن بنهائي كأس آسيا يا أبطال.



كما باركت الفنانة مي سليم للمنتخب الأردني قائلة: الحمدلله.. الأردن يتأهل لنهائي بطولة كأس آسيا 2023 ‏شكراً.. النشامى كلنا فخر فيكم.



وأبدت الفنانة أيتن عامر إعجابها بالمباراة، وأداء المنتخب الأردني فيها، بنشرها تهنئة عبر حسابها في منصة "إنستغرام" جاء فيها: مبروك للشعب الأردني صعود المنتخب للدور النهائي، الماتش حقيقي كان حلو والأداء رائع.



ووصل المنتخب الأردني لكرة القدم، إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في لقاء جمعهما على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، وينتظر الفائز من مباراة قطر وإيران، لمقابلته مساء السبت المقبل، في ملعب "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة .