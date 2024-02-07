أغنية 'لحقت نفسي' لـ أصالة تتصدر تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "لحقت نفسي" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحتها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل اغنية لحقت نفسي

واقتربت اغنية "لحقت نفسي" علي نصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب "بيومين، وأصبحت تريند على يوتيوب، والاغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

أحدث حفلات أصالة نصري

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت، تستعد ايضا لإحياء حفل غنائي مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر حفل أصالة نصري مع أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، معلنة عن طرح تذاكر الحفل السبت، أحيت مؤخرًا حفل "joy awards"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

تفاصيل ألبوم "لحقت نفسي"

وكانت أصالة طرحت منذ 4 أشهر، الجزء الأول من ألبومها والذي ضم 7 أغنيات وهي (مارس أبريل، مانجا، لما بنتجاهل، فوق، الأخبار الحلوة، رجل مثالي)، يضم الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي 6 أغانٍ، وهم «لحقت نفسي» من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة» وهي من كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه، الأغنية الثالثة تحمل أسم «نسيت»، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء، الأغنية الرابعة «أعراض غياب»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح» وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والسادسة بعنوان «حديقة تلج» وهي من ألحان محمود عيد، وتوزيع اليكسندر ميسكسان وكلمات سهام الشعشاع.