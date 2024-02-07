بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية 'لحقت نفسي' لـ أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "لحقت نفسي" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحتها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات اغنية لحقت نفسي لـ أصالة..

كلمات اغنية لحقت نفسي

لما تفيق من صدمة تضحك عاللي كان يبكيك

واوقات بتبكي فوق

فوق بقى وخليك في حالك

ألف مره انا قلتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك فوق

أوقات بنجرح أقرب الناس النا

من غير ما نقصد وأوقات بنقصد

أوقات لما بنتجاهل

ونقول شيء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عامليتنا بكل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

في الناس اللي بتسمعنا

وكإن جراحنا دي لعنه ينكر كل الخير

لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك

وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون

قبلك ما كانتش حياتي

في احسن حال ده انا ياما عنيت

كان عندي انا 100 عقده

من الناس شفتك كده وتفكيت

كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل

أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن

بدي كون طفله عاشقه

وبدي لما اغني طير واوقات بطير

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

حيط بيفصل بين بيوت

وأوقات بين قلوب

حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه

خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده

دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا

مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة

لو حكايتنا كانت من الأول حلوة

ما كان إلها طعم كلمة لو

لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل

تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة

ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك

حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك



آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.