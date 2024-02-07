بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية 'لحقت نفسي' لـ أصالة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "لحقت نفسي" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحتها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.
ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات اغنية لحقت نفسي لـ أصالة..
كلمات اغنية لحقت نفسي
لما تفيق من صدمة تضحك عاللي كان يبكيك
واوقات بتبكي فوق
فوق بقى وخليك في حالك
ألف مره انا قلتها لك
وفر الاحساس لنفسك
والنصايح خليها لك فوق
أوقات بنجرح أقرب الناس النا
من غير ما نقصد وأوقات بنقصد
أوقات لما بنتجاهل
ونقول شيء مش مستاهل
بنضيع منا قلوب عامليتنا بكل ضمير
بنخبط وقت وجعنا
في الناس اللي بتسمعنا
وكإن جراحنا دي لعنه ينكر كل الخير
لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك
وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون
قبلك ما كانتش حياتي
في احسن حال ده انا ياما عنيت
كان عندي انا 100 عقده
من الناس شفتك كده وتفكيت
كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل
أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن
بدي كون طفله عاشقه
وبدي لما اغني طير واوقات بطير
يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا
حيط بيفصل بين بيوت
وأوقات بين قلوب
حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه
خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده
دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا
مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة
لو حكايتنا كانت من الأول حلوة
ما كان إلها طعم كلمة لو
لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل
تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة
ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك
حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك
آخر أعمال أصالة
والجدير بالذكر ان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.