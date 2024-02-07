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بعد السيستم.. تعرف على سبب غياب طارق لطفي عن السينما

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القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، ‏فيلم السيستم بطولة طارق لطفي واحمد الفيشاوي، ويشهد عودة طارق للسينما بعد غياب 4 سنوات.

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سبب غياب طارق لطفي عن السينما الفترة الماضية 

 

وكشف طارق لطفي عن سبب غيابة عن السينما، موضحا: عُرض عليّ خلال الفترة الماضية العديد من الأعمال السينمائية، ولكني لم أجد فيها ما يشجعني على العودة.

 

طارق لطفي يكشف كواليس فيلم السيستم

 

وتابع طارق لطفي: تحمست لفيلم السيستم بسبب اختلاف فكرته، كما أنني لم أقدم هذه النوعية من قبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.. كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، وأحمد الفيشاوي أحبه وهو من أطيب الشخصيات التي قابلتها في حياتي، الأمر الذي حمسني للفيلم.

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أبطال فيلم السيستم

 

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا.

 

أحداث فيلم السيستم

 

ويجسد طارق لطفي خلال أحداث العمل شخصية صديق أحمد الفيشاوي المقرب، ويساعده في التخلص من عقدته تجاه السيدات الجميلات، كما تجمعه قصة حب بنسرين طافش، يدور الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية بسبب عدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، فيخوض الاثنان معًا مجموعة من التجارب الكوميدية، وفكرة الفيلم ليست جديدة بل تم تقديمها في أكثر من عمل سابق، ولكن أحداث الفيلم مقتبسة بشكل كبير من فيلمين أمريكيين وهما  Crazy Stupid Love وHitch، وهو ما أكده صناع الفيلم أثناء التحضير له، حيث أوضحوا أن الأحداث متشابهة مع هذين الفيلمين.

 

أحدث أعمال طارق لطفي

 

ومن ناحية أخرى، يواصل طارق لطفي في الفترة الحالية تصوير مشاهده في مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، والذي ينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، محمد نجاتي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، نهى عابدين، صفوة، محمد التاجي، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي ومؤمن نور ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي.

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أخر أعمال طارق لطفي

 

والجدير بالذكر ان آخر أعمال طارق لطفي في السينما كان فيلم 122، الذي شاركه في بطولته كل من أحمد داود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمد لطفي، أسماء جلال، تارا عماد، وجيهان خليل، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وأخرجه ياسر الياسري، وعُرض في 2019، قدم طارق لطفي في رمضان الماضي 2023، مسلسل مذكرات زوج، وشاركه بطولة العمل عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، هناء الشوربجي، نهى عابدين، نادية رشاد، حازم إيهاب، وچلا هشام، والعمل مأخوذ عن كتاب مذكرات زوج لـ أحمد بهجت، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما، ومكون من 15 حلقة.

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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