بعد تصدرها التريند.. تعرف على نسبة مشاهدات أغنية 'لحقت نفسي' لـ أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اغنية "لحقت نفسي" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحتها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نسبة مشاهدات اغنية لحقت نفسي لـ أصالة..

نسبة مشاهدة اغنية "لحقت نفسي"

واقتربت اغنية "لحقت نفسي" علي نصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب "بيومين، وأصبحت تريند على يوتيوب.

أحدث حفلات أصالة نصري

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت، تستعد ايضا لإحياء حفل غنائي مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت، أحيت مؤخرًا حفل "joy awards"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كلمات أغنية «العجب في الهوى»

إنت لي وأنا إلك العجب في الهوى

‎جاذبيّة حبّنا حاظية بالشعور

‎أحتمي لك من غلا وأنا كلّي أوى

‎كل إحساس سرى لي يضم في الصدور

‎إنت لي وأنا إلك العجب في الهوى

‎جاذبيّة حبّنا حاظية بالشعور

‎أحتمي لك من غلا وأنا كلّي أوى

‎كل إحساس سرى لي يضم في الصدور

لي يضم في الصدور

‎عشقِ لك أعلى سما ع سجدي مستوى

‎إختياري الوحيد لو لغيرك حضور

‎كل حياتي ما أحب غير حبّك ضوى

‎مرّ وقتي كالسنّا والعقارب تدور

‎عشقِ لك أعلى سما ع سجدي مستوى

‎إختياري الوحيد لو لغيرك حضور

‎كل حياتي ما أحب غير حبّك ضوى

‎مرّ وقتي كالسنّا والعقارب تدور

‎عشقِ لك أعلى سما (أعلى سما) ع سجدي مستوى

‎إختياري الوحيد لو لغيرك (لو) حضور

‎(كل حياتي ما أحب (كل حياتي) غير حبّك ضوى (ضوى

‎(مرّ وقتي كالسنّا (كالسنّا) والعقارب تدور (تدور

‎حبّك العذري جرى في أعماقي ارتوى

‎‏مسك عطرك يا المها خالطتك الزهور

‎يا مسيطر خافقي كل دلالك غوى

‎ليت قصتنا بدت يوم عمري شهور

‎حبّك العذري جرى في أعماقي ارتوى

‎‏مسك عطرك يا المها خالطتك الزهور

‎يا مسيطر خافقي كل دلالك غوى

‎ليت قصتنا بدت يوم عمري شهور

‎يوم عمري شهور

‎من براءة عارمة والنوايا سوى

‎وإن تعلّمت الغزل في الشقاوة سرور

‎تكتم اللي في الحيا يا فديتك دوى

‎من هو غيرك لي دفا تحت غيمة بخور

‎من براءة عارمة والنوايا سوى

‎وإن تعلّمت الغزل في الشقاوة سرور

‎تكتم اللي في الحيا يا فديتك دوى

‎من هو غيرك لي دفا تحت غيمة بخور

‎عشقِ لك أعلى سما (أعلى سما) عسجدي مستوى

‎إختياري الوحيد لو لغيرك حضور

‎كل حياتي ما أحب غير حبّك ضوى

‎مرّ وقتي كالسنّا والعقارب تدور

