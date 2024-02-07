ياسمين صبري تواصل تصوير مسلسل 'رحيل'

القاهرة - محمد ابراهيم - تستأنف الفنانة ياسمين صبري، تصوير أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل إسم "رحيل" من إنتاج شركة فينومينا للانتاج الفني وستارز ميديا والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 المسلسل بطولة ياسمين صبري وأحمد فهمي ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.

ويعد مسلسل رحيل عودة لياسمين صبري للأعمال الدرامية بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي في الموسم الرمضاني لعام 2020.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري في بطولة فيلم "أبونسب"، رفقة الفنان محمد عادل إمام وماجد الكدواني، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي يتم عرضه في الوقت الحالي بدور السينما.

كشفت ياسمين صبري عن تفاصيل دورها في فيلم أبو نسب، قائلة إن شخصيتها في هذا العمل مختلفة عن الشخصية التي قدمتها في فيلم ليلة هنا وسرور كما أشارت إلى أنها لا تتأثر بأحاديث الآخرين في الأغلب.

وتابعت: طبيعة العلاقة بيني وبين محمد إمام في أبونسب عكس العلاقة ما بينا في فيلم ليلة هنا وسرور، فهنا هي عاملة نفسها مش عارفة حاجة وصفحتها نضيفة ووالدها رجل عصابات في الحقيقة.

وكشفت ياسمين صبري عن تفاصيل شخصيتها قائلة: كنت بلعب سباحة فعندي روح المنافسة من وأنا صغيرة فبحب دائمًا أكسب وأنجح، وبحاول أكون راضية عن نفسي دائمًا.

واستكملت: مقدرش اتأثر بكلام الناس، وبحاول أشوف إيه الأفضل دائمًا من وجهة نظر أهل العلم مش من آراء الناس.

واختتمت قائلة: بشوف حاليًا عمل أقدر أقدمه في رمضان إن شاء لله.





قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار كوميدي حول شخصية علي طبيب أطفال غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا والتي تجسدها ياسمين صبري.

وتأخذ الأجواء السعيدة منعطف شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود "ماجد الكدواني" من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد علي نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدي ذلك إلى افساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

