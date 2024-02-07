دنيا سمير غانم: هحضر لعمل جديد مع إيمي قريبًا وبحضر لفيلم جديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت دنيا سمير غانم خلال لقاء ببرنامج سينماتك المذاع على قناة Sbc، عن كواليس مسرحية أنستونا وعبرت عن سعادتها بالعرض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلة: أنستونا بقدم فيها شخصيتين، ودي أول مسرحية ليا وبتمنى تعجب الناس في السعودية زي ما عجبت الناس في مصر.

تعاون بين دنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي

واضافت دنيا سمير غانم: الفترة اللي فاتت كانت بتكلم في إمكانية تعاوني مع شقيقتي إيمي سمير غانم، بعمل فني جديد في الفترة المقبلة، لإن أي حد بيقابلنا دايما بيسألنا إمتى هنشوفكم تاني مع بعض، فإن شاء الله نحضر لعمل فني جديد قريبًا.

دنيا سمير غانم تتجهز لفيلم الجارداية

واختتمت دنيا: دخول كايلا عالم التمثيل علي حسب هي عايزة اى، وهتعامل معاها زي ما أهلي اتعاملوا معانا وخلونا نختار اللي بنحبه، وأغيب عن رمضان 2024 بسبب تحضيري لفيلم الجارداية مع محمد ممدوح.

تفاصيل مسرحية أنستونا

وتعد مسرحية أنستونا، أولى تجارب دنيا سمير غانم، على خشبة المسرح، وسبق وقدمتها في مصر على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهدت حضور كامل العدد أيضًا، ويشارك في بطولة مسرحية أنستونا، بجانب دنيا سمير غانم، عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، مريم السكري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية اخري، تستعد دنيا حاليًا لبدء تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد الجارداية، تأليف كريم يوسف ومن إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويشاركها بطولته محمد ممدوح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

والجدير بالذكر ان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.