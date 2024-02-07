نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صورة تجمع محمد أحمد ماهر وأحمد العوضي في مسلسل 'حق عرب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفنان محمد أحمد ماهر تصوير مشاهد مسلسل حق عرب وذلك داخل الديكور الرئيسى للمسلسل بالحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يخوض به تجربة جديدة؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وكشف محمد أحمد ماهر عن صورة من كواليس المسلسل؛ وهي التي جمعته مع أحمد العوضي حيث يجسد في العمل شخصية شقيقه في دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

شخصية محمد أحمد ماهر في حق عرب

وقال محمد أحمد ماهر في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء؛ أنه يجسد في العمل شخصية شقيق بطل العمل الفنان احمد العوضي؛ مشيرا إلي أنه يؤكد للجمهور أنه سوف يشاهد عملا قويا خلال المنافسة الرمضانية المقبلة، أنه لا يمكن الإفصاح عن باقي تفاصيل دوره في المسلسل؛ مؤكدا أن هناك مفاجات قوية سوف تجمعه مع احمد العوضي في المسلسل؛ ومعبرا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبير من النجوم وبقيادة المخرج اسماعيل فاروق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولث، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

مسلسل حق عرب أول بطولة مطلقة لأحمد العوضي

ويسجل مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

آخر أعمال محمد أحمد ماهر

يذكر أن آخر أعمال محمد أحمد ماهر هو مسلسل طلقة حظ، والذي قدمه عام 2019، وشارك في بطولته كل من أيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أنور، هبة مجدي، محمد جمعة، خالد أنور، ميرنا نور الدين، وآخرين، وعرض مؤخرا لـ محمد أحمد ماهر، حكاية حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، وحققت نجاحا كبيرا، وضمت عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، بطولة كل من ميرفت أمين، أحمد خليل، محمد أحمد ماهر، أشرف زكي، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، شاهيستا سعد، عصام السقا، كريم محجوب، أحمد والي، وآخرين.