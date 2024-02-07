نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي موسى: تخلصت من هم الحب بحفلة فرفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية هايدي موسى بعنوان "حفلة فرفشة" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

تناولت أغنية "حفلة فرفشة" حفلة من نوع آخر، حفلة الحرية والفرح للمرأة بعد تخلصها من علاقة الحب الفاشلة التي أدت إلى المشاكل والاكتئاب، حيث كسبت نفسها من جديد وشعرت بأنها إنسانة جديدة.

صدرت أغنية "حفلة فرفشة" على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خوري.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بأغنية "حفلة فرفشة" واصفةً اياها بالأغنية ال "فرِش".

من جهة ثانية، تعمل هايدي موسى على أغنية جديدة تُبصر النور في قادم المواعيد.

أغنية "حفلة فرفشة" باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي ايقاعي، ومن كلمات شادي نور والحان محمد يحيى وتوزيع ماتركس وميزو، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كلمات اغنية “حفلة فرفشة”

راح راح مطرح ما راح

خد يلّا الشر وراح

كان هم تقيل وانزاح

يلّا فركش

كان فاكرني سداح مداح

طير مكسور الجناح

شئ عادي ومستباح

يلّا نفرفش

و الليلة فرفشة

هعزمكو على العشا

على حفلة فركشة

و الدعوه عامة

غاب غاب ولما غاب

اتفتحتلي الابواب

ولا خنقة ولا اكتئاب

يالا فركش

كانت ايام سواد

عياني وضغطي زاد

لا مش هعمل حداد

يلّا نفرفش

و الليلة فرفشة

هعزمكو على العشا

على حفلة فركشة

و الدعوه عامة

نبذة عن الفنانة هايدي موسى

مغنية وممثلة مصرية مواليد 15 نوفمبر 1993 تعد ابنة عائلة فنية حيث أن والدها وشقيقها فنانين تشكيليين التحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب، شاركت فى الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة فى المراحل الأولى كررت المحاولة فى برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وانضمت إليه فى الموسم الـ 11 ووصلت للتصفيات النهائية وحصلت على المركز الثاني، شاركت للمرة الأولى فى مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللى كريم، زينة، أحمد فهمي.