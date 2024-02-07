تفاصيل شخصية محمد عز في مسلسل 'جريمة منتصف الليل'

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد عز في مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد عبد العزيز، إخراج عصام شعبان، تأليف محمد الغيطي.

تفاصيل شخصية الفنان محمد عز في مسلسل جريمة منتصف الليل

يقدم محمد عز شخصية شكري وهو مُقدم شرطة يحقق في جريمة ستحدث ويحاول حلها، مسلسل جريمة منتصف الليل يدور حول جريمة تحدث في ليلة ومن ثم تتوالى الأحداث لحل اللغز وراء الجريمة.

مسلسل جريمة منتصف الليل

يشارك عديد من نجوم في مسلسل جريمة منتصف الليل لعل أبرزهم الفنانة رانيا يوسف، محمد عز، محمد مهران، أحمد عبدالعزيز، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ملك قورة، كريم عبد الغني، صلاح عبالله، أحمد منير، وكثير من النجوم، إخراج عصام شعبان، تأليف محمد الغيطي.

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أحدث أعمال محمد عز

ومن ناحية اخري، يشارك محمد عز في مسلسل المداح الجزء 4، الذي يعرض في موسم رمضان 2024، والعمل من بطولة الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، صبحي خليل، وعديد من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، ويعكف أيضًا على تصوير مشاهده ضمن مسلسل جري الوحوش من بطولة الفنان محمود حجازي، صلاح عبد الله، فادية عبد الغني، مروة الأزلي، نضال الشافعي، هبة عبد العزيز، عفاف رشاد، إدوارد، محمد عز، إلهام وجدي، عزت زين، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.

وايضا يشارك حاليًا في حكاية "شغف"، والتي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويجسد خلالها شخصية رجل يُدعى “خليل” يعاني من تفكك أسري، ويتورط في جريمة ما داخل أحداث العمل، الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» هي بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبدالخالق، مدير تصوير ضياء جاويش تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي.

اخر أعمال محمد عز

وكان اخر أعمال محمد عز مسلسل "المداح 3 "الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها، العمل من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.