نزار الفارس يرد على تصريح حورية فرغلي: "بكى علشان يتجوزني وأنا رفضته"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنه لم يكن هناك أي خلافات بينه وبين الفنانة حورية فرغلي والصلح خير وتواصل معها خلال وعكتها الصحية التي كانت تمر بها في الفترة الماضية.



وتابع نزار الفارس خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "بعد تكريمي في مصر، روحت منزل حورية وصالحتها والأمور جيدة وبيننا كل الحب والاحترام والتقدير والأمور ممتازة، ومفيش بينا صلح لأني تواصلت معها وهي ردت عليا وقولت لها أول ما أنزل مصر أكيد أجي أشوفك وازورك".



ورد نزار الفارس على تصريحات حورية بعد صلحهما عندما قالت "نزار بكي بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته"، ليرد "الفارس"، "فين أنا بكيت على الواتس أب ولا على التليفزيون ولا في اللقاء.. عاوزها تحدد فين أنا بكيت بالظبط أتمنى توضح ذلك، أنا أتشرف إني ابكي بدل الدموع دم لأن حورية نجمة كبيرة، بس الموضوع مش كده".



وأضاف نزار الفارس، أن حورية عندما قابلته في منزلها أعطته قبله على خده الأيسر والأيمن، وذلك على حسب تعبيره، وبعدها قامت بمصافحته بكل أدب واحترام وجلسا لمدة ساعة كاملة تحدثا فيها وجد الحب والاهتمام في منزلها.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.