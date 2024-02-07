في ذكرى وفاته.. تعرف على صانع النجوم "نور الدمرداش"

القاهرة - محمد ابراهيم - نور الدمرداش، الفنان القدير والمخرج البارع، كان من بين رواد الدراما التليفزيونية. وُلد في طنطا في ١٢ نوفمبر ١٩٢٥، وقد تألق في مجالالفن بأدواره المتنوعة على شاشات السينما والتليفزيون. تخرج من كلية التجارة وانضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث برع وأثرىالمشهد الفني بإبداعه الفني المتعدد المجالات.





نور الدمرداش لم يكن فقط فنانًا ومخرجًا بل شغل مجموعة متنوعة من المناصب الفنية. بدأ كمراقب عام للتمثيليات والبرامج الفنية، ثم تقلدمناصب أعلى كرئيس للقناة الأولى ونائب رئيس التليفزيون. يعتبر زواجه من الفنانة كريمة مختار وإنجابه لأربعة أبناء، من بينهم الإعلاميالمعروف معتز الدمرداش، جزءًا من حياته الشخصية المثمرة. كما أثبت نفسه كممثل رائع في فيلم "ثمن الحرية" الذي قام بإخراجه في١٩٥٨.





نور الدمرداش برز كمخرج متميز لعدة مسلسلات تليفزيونية من بينها "هارب من الأيام"، و"لا تطفئ الشمس"، و"الرحيل"، و"الضحية"،و "أنا وأنت وبابا في المشمش". اشتهر بلقب "ملك الفيديو"، ورغم بدايته في المسرح ثم السينما، إلا أنه نقل إبداعه بشكل مميز إلى عالمالتليفزيون. عمل في مسرح زكى طليمات، وكان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "السقوط في بئر سبع"، الذي توفي قبل إتمامه، مخلفًاوراءه إرثًا فنيًا رائعًا.





نور الدمرداش قدم إسهامات فنية كبيرة في عالم السينما، حيث أخرج عدة أفلام مثل "ثمن الحرية"، "موسيقى"، "جاسوسية"، "الشهموالطماع"، "بعد العذاب"، و"الانتقام". شارك أيضًا في التمثيل بعدة مسرحيات، منها "بعد العذاب". كان له دور بارز في إخراجمسرحيات للفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، وكذلك شارك في تمثيل عدة أفلام، مثل "المولد"، "صغيرة على الحب"، "شارع الحب"، و"الاتحاد النسائي". رحل عن عالمنا في ٧ فبراير ١٩٩٤، لكن إرثه الفني لا يزال حاضرًا وملهمًا.



مناصب شغلها نور الدمرداش

نور الدمرداش لم يكن مجرد فنان ومخرج، بل شغل عدة مناصب بارزة في التلفزيون، بدءًا من مراقب عام للتمثيليات والبرامج الفنية، ثمرئيسًا للقناة الأولى ونائب رئيس التليفزيون.

نجوم من اكتشاف نور الدمرداش

بفضل دوره كـ "صانع النجوم"، قدّم العديد من الفنانين والفنانات المصريين والعرب، مثل محمودعبدالعزيز، والراحلين عبدالله غيث وممدوح عبد العليم. قام بتقديم محمود عبدالعزيز في مسلسل "كلاب الحراسة" وأطلق مسيرته الفنية. أيضًا، قدم عبد الله غيث وممدوح عبد العليم في أعمال بارزة، مما جعلهم أسماء بارزة في عالم الفن.