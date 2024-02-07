"إنسى اللي خان".. أحدث أغاني أمير الغناء العربي" هاني شاكر"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "إنسى اللي خان" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، الاغنيه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي.

تفاصيل اغنية "إنسى اللي خان"

ظهر هاني شاكر بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا، "إنسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع رقمي فيكتوري لينك.

كلمات اغنية "إنسى اللي خان"

إنسى اللي خان وافرح وسيب حزنك بعيد... أصل اللي خان دا وهو بيخون كان سعيد... مترجعوش مهما أعتذر مترجعوش مهما ندم.. جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد... في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات.. في اهاااا صرخت فجرت كل الاهاااااااات..... بتحبه يبقي رجعه انا لو مكانك أودعه انا لو مكانك أضيعه وأدوقه نفس الألم انا قلبي غيرك.. إنسى اللي خان وافرح وسيب حزنك بعيد... أصل اللي خان دا وهو بيخون كان سعيد... مترجعوش مهما أعتذر مترجعوش مهما ندم.. جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد... في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات.. في اهاااا صرخت فجرت كل الاهاااااااات..... بتحبه يبقي رجعه انا لو مكانك أودعه انا لو مكانك أضيعه وأدوقه نفس الألم انا قلبي غيرك.

أعمال هاني شاكر

ويذكر ان الفنان هاني شاكر يعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهم أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و"مروق" وقام بطرحها علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبرى داخل مصر وخارجها، أغنية "الكبير"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما، طرح أغنية بعنوان «الهوية عربي»، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

