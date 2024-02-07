نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند يوتيوب.. أغنية أمور بسيطة تتخطى 9 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية أمور بسيطة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيها الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر في أول يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز الأول للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز.



كلمات أغنية أمور بسيطة

ومن كلمات الأغنية: شايف رايحين أنا وانتي

على فين ومش متفائل

خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمك

ان اللي بينا أكيد هاممني بشهدك

بتهددي وتبعدي ودايما تقولي

مش فاهمني وتعندي

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة احنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد

ده انتي السند

هو احنا مش كان بينا وعد

أعمال أخرى جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وشارك الثنائي في مسلسل في بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.



خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر



يذكرأن هشام جمال، كان أعلن ارتباطه رسميًا بـ ليلى أحمد زاهر وقراءة فاتحتهما، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.