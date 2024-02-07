نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزار الفارس: 'أنا مش متزوج علشان أقول بيتي أتخرب بسبب حورية فرغلي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي نزار الفارس، عن طبيعة العلاقة بينه وبين حورية فرغلي، قائلًا "أحبها وهي تحبني وأحترمها وهي كمان تحترمني وأكن لها كل التقدير والحب".

رد نزار الفارس على علاقته بحورية فرغلي

وتابع نزار الفارس في مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2" بأن هناك شخص مقرب من حورية فرغلي هو الذي أفسد العلاقة بينهما ونشبت تلك الخلافات بسببه، وكان يستفيد من وراء حورية ولكنها قامت بطرده من حياتها والأمور بيننا جيدًا حاليًا.



وردًا على سؤال "هل يتزوج نزار الفارس من حورية فرغلي في الفترة المقبلة" أجاب بأنه ليس هناك أي مانع في ذلك والزواج هو شيء إلهي من عند الله عزوجل والأمر مرتبط بالمصير.



ورد "الفارس" على تصريح حورية فرغلي عندما قالت "نزار قالي بيتي أتخرب بسببك وأنه يجيد فن التمثيل عليها" ليرد:"يا ساتر يارب ليه بيتي أتخرب!؟.. أنا مش متزوج علشان بيتي يتخرب بسببها، أنا أعزب فأي بيت أتخرب بيت أبويا ولا بيت أمي مثلًا !؟".

وأختتم نزار الفارس، أنه لا يسعى للتريند وأهدى حورية فرغلي مصحف ووردة لأنها فنانة جميلة، ولكنه ندم على أهداؤه وردة لها، لأنه كيف يهدى الورد للورد، وذلك على حسب وصفه.

علاقة نزار الفارس وحورية فرغلي

مقطع فيديو برفقة الفنانة حورية فرغلي، يكشف فيه عن حقيقة ارتباطه بها موضحًا إنهما مجرد صديقان فقط.

وظهر نزار إلى جوار حورية في الفيديو، قائلا: "حورية حبيبة قلبي، أموت عليها، الجمهور العراقي والعربي كله يحبها، وأنا احبك حورية وأنتي أجمل ما رأت عيناي".

لترد عليه حورية: "أنت كده هتخلي الناس تفتكر انك عايز تتجوزني إحنا أصحاب".

وتابع نزار: "احنا أصدقاء ومفيش أي حاجة بينا، وانا أحبها وأحترمها، والوطن العربي كله يحترم حورية فرغلي، وأنتي غالية وعزيزة".وعلق على الفيديو وكتب "للتوضيح حورية فرغلي ماكو شي بيني وبينها مجرد صديقة".

وجاء ذلك بعد أن نشر نزار فارس مقطع فيديو يجمعه بحورية فرغلي، بعد أزمتهما الشهيرة، عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستجرام".

وقال في مقطع الفيديو: "هذا الورد لعيونكم بتاريخ 2-2 قبل عيد الحب، ومصحف من أجل أن يحفظك من أي شر".

وكتب على الفيديو معلقًا: "أهديت وردة إلى حبيبتي حورية فرغلي".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.