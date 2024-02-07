نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال شهر.. تامر عاشور يقترب من تحقيق 30 مليون بأغنية "هيجيلي موجوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان تامر عاشور حصد نجاحه وتألقه بتصدره تريند “يوتيوب” ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا، بأغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” عبر قناته الرسمية، خلال شهر منذ طرح الاغنية.

وحققت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور أكثر من 28 مليون مشاهدة في أقل من شهر من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هيجيلي موجوع” للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر،

كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”



وجاءت كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة “هيجيلي موجوع”، كالتالي:

'هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي.. على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف.. وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه.. ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش.. ‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة... ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.