نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل رحيل، وتقدم شخصية فتاة شعبية، العمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر.

كواليس مسلسل رحيل

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فيها كل من ياسمين صبري، أحمد صيام، حازم سمير، المخرج إبراهيم فخر.

تفاصيل مسلسل رحيل

ومسلسل رحيل، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتقدم ياسمين صبري خلال الأحداث، شخصية فتاة شعبية، وذلك بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لمدة 3 سنوات.

ياسمين صبري في حفل joy awards

وسبق، حرصت ياسمين صبري مؤخرًا على حضور حفل joy awards الذي أقيم خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية، وارتدت خلاله فستان باللون الأسود والبني، وقالت في تصريحات لها على هامش الحفل: بحب السفر بدرجة كبيرة جدًا، ومؤخرًا كنت في سويسرا مع عائلتي، وسعيدة بنجاح فيلم أبونسب، خاصة أن كواليسه كانت كلها ضحك.

أحدث اعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، يعرض حاليًا لياسمين صبري في دور العرض السينمائي، فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي، ايضا عرض لها مؤخرًا فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ياسمين صبري وهو مسلسل فرصة ثانية، والذي عرض في رمضان عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبو داود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، ومن إخراج مرقس عادل، تدور أحداث المسلسل في أجواء من الرومانسية والتشويق والصراعات الاجتماعية، حيث تلعب ياسمين صبري دور ملك، الشابة الناجحة في العمل والفاشلة في الحب، التي تمنح عملها الأولوية المطلقة في حياتها

IMG-20240207-WA0010

IMG-20240207-WA0009

IMG-20240207-WA0006

IMG-20240207-WA0007

IMG-20240207-WA0008