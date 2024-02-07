بعد تصدر أغنية أمور بسيطة.. من هو هشام جمال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية أمور بسيطة وهيأحدث الأعمال الغنائية للفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز السادس للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز

من هو هشام جمال؟



هشام جمال هو فنان مصري وملحن ومغني ومنتج أيضًا منتج مؤلف ولد عام 1993، أنشأ شركة "روزناما ريكوردز "وهي شركة إنتاج موسيقي مصرية أسسها عام 2008 وعمره 16 عامًا، ويعد هشام جمال أصغر منتج.

بدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للمثل والمطرب أحمد مكي بأغنية "فيسبوكي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.





أعمال ألفها وأنتجها هشام جمال

وكتب هشام جمال العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، سوء أعمال درامية أو غنائية، وأبرزها: مسلسل في بيتنا روبوت، مسلسل نيللي وشريهان، مسلسل لهفة، إعلان ارسم قلب للدكتور مجدي يعقوب، أغنية فيسبوكي لأحمد مكي، بدل الحدوتة تلاتة، مسلسل في اللا لا لاند.

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خطوبة هشام جمال وليلي أحمد زاهر



أعلن المطرب والمحلن هشام جمال، مساء أمس ارتباطه رسميًا بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.