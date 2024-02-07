أحمد سعد يواصل حصد نجاح "بعتذرلك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر النجم أحمد سعد في حالة النشاط الفني التي يعيشها، حيث طرح منذ أسبوعين أحدث أعماله الغنائيه “بعتذرلك” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، بعد النجاح الضخم الذي حققه مؤخرًا من خلال أغنية “كله فالصو” مع بهاء سلطان.

وحققت أغنية “بعتذرلك”لـ أحمد سعد نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته على “يوتيوب”، حيث سجلت أكثر من مليون وربع مشاهدة في أقل أسبوعين من طرحها، واحتلت المركز الثامن عشر ضمن الأكثر رواجًا واستماعًا، فهي من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.

بـ 50 ألف دولار.. أحمد سعد يساهم في حل أزمة الاقتصاد المصري



وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من أزمة إقتصادية لم تشاهدها من قبل، وعلى آثرها كان قد قرر النجم أحمد سعد بالتبرع بجزء من أجره من الحفلات التي يحييها خارج مصر لصالح الاقتصاد المصري.

فنشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلًا: “طبعًا إحساسي إن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح دلوقتي شيء يؤرقني ويتعبني جدًا، ودايمًا بفكر في إيدي إيه أعمله، وبصراحة حسيت إني لازم أعمل حاجة”.

وتابع سعد: “قررت من أجري بره مصر اللي بقبضه بالدولار أتبرع بـ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، ده شيء أكيد لا يذكر لحجم الاقتصاد عندنا، المبادرة طالعة مني محدش وجهني أو حد قال لي أعمل أي حاجة، مش عارف أوديهم لمين أو أعمل إيه علشان أحس إحساس كويس تجاه مصر حبيبتي بلدي، وأي حد هيعمل زيي هيحس إحساس حلو بنفسه”.