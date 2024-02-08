اللبناني زين العمر يهاجم شقيقه.. صراع عائلي يخرج للعلن

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم المطرب زين العمر عناوين الأخبار بعد هجومه اللاذع على شقيقه عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ونشر زين منشورًا على موقع "فيسبوك" اتهم فيه أخيه بالغدر، وكتب: "ما بتيجيك الضربة إلا من القريب! ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فيي! ما رح مرّءلك ياها عخير يا إيلي!"

أثار هذا المنشور ضجة كبيرة بين محبي زين، وفتح باب التكهنات حول طبيعة الخلاف بين الأخوين. تباينت الآراء حول دافع زين للهجوم على أخيه، وتساءل البعض عن حقيقة "الغدر" الذي أشار إليه.

ما هو الوضع السائد بين زين وإيلي؟

لم يسبق أن أشار زين في أي وقت سابق إلى أي خلافات مع أخيه. فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الهجوم المفاجئ؟

تتناقل بعض الأخبار أن الخلاف بين الأخوين قد نشأ بسبب خلافات تتعلق بعمل زين الفني. بينما يتكهن البعض الآخر بأن الخلاف قد يكون بسبب مشاكل عائلية أو عاطفية.

ما قصة الغدر التي أشار إليها زين؟

لم يكشف زين عن أي تفاصيل محددة حول ما قصده بكلمة "غدر".