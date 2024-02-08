في ذكرى ميلادها.. تعرف على أعمال عائشة بن أحمد في رمضان المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ميلاد الفنانة عائشة بن أحمد (7 فبراير 1989) هي ممثلة سينما، مسرح وتلفزيون تونسية مقيمة في العاصمة المصرية القاهرة. اشتُهِرت خلال أدوارها الأولى خصوصا في فيلم "بعد ظهر الخميس" (بالفرنسية: Jeudi après-midi)‏، ومسلسل "من أجل عيون كاترين (بالفرنسية: Pour les beaux yeux de Catherine)‏.

أعمال عائشة بن أحمد في رمضان المقبل

تشارك عائشة بن أحمد، كبطلة في مسلسل الساعة 5 أمام آسر ياسين المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

البداية الفنية للنجمة عائشة بن أحمد

بدأت عائشة مشوارها من خلال انضماها إلى فرقة رقص تترأسها سهام بالخوجة، ثم حصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون. والتحقت بمدرسة الفنون والديكور في تونس العاصمة، حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والغرافيك والإعلان. بعدها عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.

أولى الأعمال الفنية للنجمة عائشة بن أحمد

في السينما حصلت على أول أدوارها في فيلم «حكايات تونسية» سنة 2010، ثم شاركت بعدها في فيلم سوري بإسم «صديقي الأخير».

سنة 2011، إحتلت المركز الثاني خلال إستفتاء لموقع "Trocadéro" الإلكتروني حول أجمل 10 سيدات تونسيات.

سنة 2012، شاركت عائشة بن أحمد في مسلسل "من أجل عيون كاترين" (في دور نادية) للمخرج حمادي عرافة والسيناريست رفيقة بوجدي، بجانب فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي.

في فبراير 2012، ظهرت عائشة على غلاف مجلة تونيفيزيون ثم على غلاف مجلة "E-jeune" في نفس الشهر.

ظهرت في الأعمال المصرية لأول مرة سنة 2015 من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، ثم سنة 2016 في مسلسل شهادة ميلاد.

ثم ظهرت لأول مرة في السينما المصرية سنة 2017 من خلال فيلم الخلية للمخرج طارق العريان (في دور نهى) رفقة أحمد عز. وفي سنة 2018 شاركت في بطولة مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان. وفي سنة 2021 شاركت في بطولة مسلسل لعبة نيوتن مع منى زكي.