انت الأن تتابع خبر ما تعليق ياسمين عز على أخبار زواجها سرّاً من رجل أعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الإعلامية ياسمين عز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بياناً ردّت فيه على الأخبار التي تردّدت خلال الساعات الماضية عن زواجها من أحد رجال الأعمال سرّاً.



ونفت ياسمين هذه الأخبار، مؤكدةً أنها المرة الأولى والأخيرة التي تعلّق فيها على مثل هذه الشائعات، بالقول: "دي المرة الأولى والأخيرة اللي هردّ فيها على أي شائعة، أنا موش متزوجة". وتابعت: "عندما سأتزوج سأعلن أمام العالم لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وتتشرّف كل امرأة بالإعلان عنه".



وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن زواج ياسمين عز من رجل أعمال بشكل سرّي، وقيل إنها انشغلت الفترة الماضية في تجهيز "عش الزوجية"، لهذا أخذت إجازة من برنامجها "كلام الناس".



يُذكر أن ياسمين عز تقدّم برنامج "كلام الناس" عبر شاشة mbc مصر، وقد أثارت خلاله الكثير من الجدل بسبب حديثها عن الرجل والمرأة وعلاقتهما ووصفها للرجل بالفرعون وكيف على المرأة أن تتعامل معه .