رانيا يوسف تكشف حقيقة اجرائها عملية تجميل (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رانيا يوسف حقيقة إجرائها عملية تجميل لافتة إلى أنها كانت تمر بأزمة صحية لمدة خمس سنوات لكي لا تلجأ للجراحة.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' معملتش عملية تجميل لا أنا كنت بمر بمشكلة معينة لمدة خمس سنين وكنت باخد أدوية عشان اتفادى الموضوع ده لكن للاسف اضطريت أخد قرار العملية.

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بانطلاق مسلسلها الجديد “ابن حرام” المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وحضر من الفنانين خالد زكي، مدحت صالح، نوليا مصطفى وغيرهم من الشباب.

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تعاقدت على مسلسل جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل الفني الثالث لها خلال شهر واحد فقط.

وبدأت رانيا بالفعل حضور جلسات التحضير له استعدادًا للبدء بالتصوير قريبًا، المسلسل يحمل عنوان "ابن حرام".

ويشارك في بطولة مسلسل" ابن حرام"، عدد كبير من النجوم، بينهم: مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، وأشرف زكي.

ومن ناحية اخري، تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل وبقينا اتنين، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.