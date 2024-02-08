انت الأن تتابع خبر صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد.. قمرات وتزوج فتاة من خارج الوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ننشر لكل متابعين دوت الخليج صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها حنين هلال، حيث أنه احتفل مع الأهل والأصدقاء بحفل الزفاف الذي أقيم في الساعات الأخيرة الماضية.

صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد

وتعد صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد على فتاة من خارج الوسط الفني من أبرز الأشياء الذي خطفت أنظار الجميع، حيث أنهم ظهور بشكل مميز ورائع، وقد قدم عدد كبير من نجوم الفن التهنئة إلى العريس ومنهم حمزة العيلي، وقال “مبروك يا حبيبي الغالي، ربنا يسعدكم يوميا، ويرزقكم بالأولاد الحلوين وبكل جميل”.

ووجه الفنان دياب التهنئة قائلاً “مليون مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم”، ودون مصطفى خاطر قائلاً “ألف مليون مبروك يا حبايبي، ربنا يخليكم لبعض”، وقال عصام السقا “ألف مليون مبروك، ربنا يسعدكم ويبارك يارب”.

أعمال الفنان أحمد عبد الحميد