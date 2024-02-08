انت الأن تتابع خبر صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد.. قمرات وتزوج فتاة من خارج الوسط والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ننشر لكل متابعين دوت الخليج صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها حنين هلال، حيث أنه احتفل مع الأهل والأصدقاء بحفل الزفاف الذي أقيم في الساعات الأخيرة الماضية.
صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد
- وتعد صور زفاف الفنان أحمد عبد الحميد على فتاة من خارج الوسط الفني من أبرز الأشياء الذي خطفت أنظار الجميع، حيث أنهم ظهور بشكل مميز ورائع، وقد قدم عدد كبير من نجوم الفن التهنئة إلى العريس ومنهم حمزة العيلي، وقال “مبروك يا حبيبي الغالي، ربنا يسعدكم يوميا، ويرزقكم بالأولاد الحلوين وبكل جميل”.
- ووجه الفنان دياب التهنئة قائلاً “مليون مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم”، ودون مصطفى خاطر قائلاً “ألف مليون مبروك يا حبايبي، ربنا يخليكم لبعض”، وقال عصام السقا “ألف مليون مبروك، ربنا يسعدكم ويبارك يارب”.
أعمال الفنان أحمد عبد الحميد
- وقام الفنان أحمد عبد الحميد بتقديم مسلسل العودة واحداثه تدور في الإطار الدرامي المليء بالتشويق والإثارة، وهو محامي يدعى آدم ومن مدينة بالأقصر، وبعد غياب سنوات كثيرة بدأ يبحث عن شقيقة المختفي في ظل الكثير من الظروف الغامضة، ويكتشف أن سبب اختفاءه هو منجم الذهب.
- وقبل مسلسل العودة شارك في مسلسل تحت الوصاية وهو بطولة الفنانة منى زكي وهو عرض في رمضان 2023، وحصل على نجاح كبير وقدم دور شنهابي وهو من ضمن أحداث العمل، وقدم الكثير من الأعمال الفنية الأخرى التي حصلت على نجاح كبير في السنوات الماضية، ومنهم “جزيرة غمام”، “كيرة والجن”، “إلا أنا”، “نسل الأغراب”، وغيرها الكثير من الأعمال الأخرى.