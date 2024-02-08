انت الأن تتابع خبر صاحبة قناة أنوش.. تعرف على قصة حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت محكمة مستأنف الاقتصادية بإصدار قرار بمحاكمة صاحبة قناة أنوش وتغريمها 300 ألف جنيه، وهذا بعدما حكمت المحكمة بضرورة إلغاء عقوبة حبسها بثلاث سنوات، وهي التي كانت تقديم يوميات أنوش والتي تم توجيه لها تهمة التحريض على الفسق والفجور على كل مواقع التواصل الاجتماعي.
صاحبة قناة أنوش
- وطبقاً إلى العديد من التحريات القضائية التي جاءت حول صاحبة قناة أنوش أنها تعرف باسم “نبوية”، وأيضاً أنها في منتصف الثلاثينات من عمرها، وهي كانت متزوجة من سمسار يعمل في حلوان، وحالتهم المادية تأثرت كثيراً بعد انتشار أزمة كورونا في 2020، ولذلك فهي توجهت لعمل محتوى على جميع منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة مع بداية عام 2021، لأنها تسعي للحصول على دخل إضافي لها.
سبب القبض على أنوش
- وأما عن أنوش “نبوية” فهي اهتمت كثيراً بتقديم وصفات الطهي والأكلات المتنوعة على كل وسائل السوشيال ميديا، وهي لديها 2 قناة على يوتيوب “يوميات أنوش” و”أنوش 2″، وهذا بجانب حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك وانستجرام، ومنها يحمل اسم “أنوش أبسط خلق الله”.
- وكانت أنوش في بداية الأمر لم تحقق أي نشب مشاهدة أو تفاعلات ولكن بمجرد قيامها المحتوي الخادش فهي حصلت على المشاهدات الكثيرة، وبالتحديد بعدما نصحها العديد من الأشخاص بالاستعانة بالترويج إلى قناتها بأنها تقدم محتوى مثير كثيراً.
- وارتدت الكثير من الملابس الغير لائقة وظهرت في الكثير من الفيديوهات بملابس شفافة، وكانت تسعي بشكل مستمر لإظهار جميع مفاتن جسدها والتلفظ بالكثير من العبارات والتلميحات الجنسية الخادشة للحياء، وهي تقصد من ذلك الإغراء ونشر الفاحشة بين الجميع، وكانت تحصل على 1000 دولار أسبوعياً، وهذا ما جعلها تستمر في تقديم هذا المحتوى.