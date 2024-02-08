انت الأن تتابع خبر صاحبة قناة أنوش.. تعرف على قصة حبسها وتغريمها 300 ألف جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت محكمة مستأنف الاقتصادية بإصدار قرار بمحاكمة صاحبة قناة أنوش وتغريمها 300 ألف جنيه، وهذا بعدما حكمت المحكمة بضرورة إلغاء عقوبة حبسها بثلاث سنوات، وهي التي كانت تقديم يوميات أنوش والتي تم توجيه لها تهمة التحريض على الفسق والفجور على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحبة قناة أنوش

وطبقاً إلى العديد من التحريات القضائية التي جاءت حول صاحبة قناة أنوش أنها تعرف باسم “نبوية”، وأيضاً أنها في منتصف الثلاثينات من عمرها، وهي كانت متزوجة من سمسار يعمل في حلوان، وحالتهم المادية تأثرت كثيراً بعد انتشار أزمة كورونا في 2020، ولذلك فهي توجهت لعمل محتوى على جميع منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة مع بداية عام 2021، لأنها تسعي للحصول على دخل إضافي لها.

سبب القبض على أنوش