جائزه أفضل ممثلة شابة في مهرجان بوسطن للفيلم المستقل تُمنح للممثلة المصرية چيسيكا حسام الدين عن فيلم "المعزة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

منح مهرجان الفيلم المستقل في بوسطون في دورته الثالثة، جائزة "أفضل ممثلة شابة" للفنانة المصرية جيسيكا حسام وتأتي الجائزة التي حصلت عليها جيسيكا حسام عن دورها في الفيلم المصري العالمى The Goatالمعزة استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه الفيلم بعد عرضه عالميا.

جيسكا



كما منح مهرجان الفيلم المستقل في بوسطون، الذي يخصص جوائزة لدعم وتشجيع صناع السينما المستقلين والشباب في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، فيلم "المعزة" جائزة أفضل تصوير سينمائي.



وعبرت جيسيكا عن سعادتها بهذه الجائزة الكبيرة مؤكدا إنه نتيجة جهدًا كبير بذلته في الفيلم سواء من تحضيرات وتجهيزات قبل الفيلم بمده مرورا بالتصوير والكواليس الصعبة التي مررت بها والتي اكسبتنى خبرة وأضافت لي أيضا خاصة في ظل التعاون مع المخرجة ايلاريا بوريللي والتي نصحتني كثيرا وأضافت لي الكثير.



وأشارت جيسيكا وإنه ا تسعى بشكل كبير من خلال اعمالها على تجسيد ومناقشة قضايا المرأة والفتيات، حيث يمكن تقديم العديد من الأدوار والمواضيع والمساهمة في عرض المشكلة وتسليط الضوء عليا وإيجاد الحلول كما حدث في "فيلم المعزة".



وعن أعمالها القادمة قالت إنه ا تنتظر عرض فيلم " أصل الحكاية " والذي تعتبره خطوه جديدة نحو النجاح لتعاونها مع المخرج الكبير محمد امين ونخبة من كبار الفنانين، كما اوشكت على الانتهاء حاليا من تصوير مسلسل كامل العدد السيزون الثاني للمخرج خالد الحلفاوي والذي أقوم فيه بأداء دور مختلف عن الجزء الأول بشكل كامل وأقدم شخصية امينة بوجه أعمق مما يجعله تحدي واختبار جديد.

نبذة عن فيلم “ المعزة ”



يذكر أن فيلم "المعزة" حقق نجاحا كبيرا ولاقى ردود أفعال إيجابية وإشادات على المستويين النقدي والجماهيري، بعد عرضه في مهرجان روما السينمائي في أكتوبر 2023، ومهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على جوائز في عدد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان السويد الدولي، ومهرجان لوس أنجليس لأفلام المرأة، ومهرجان البعد الرابع للأفلام المستقلة، ومهرجان تورنتو الدولي لأفلام المرأة.